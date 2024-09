Wer angespannte Krankenhaus-Stimmung wie bei Grey’s Anatomy erwartet, ist hier falsch: Stella Bunjes führt uns in den Kreißsaal des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern und wie die werdenenden Mütter, umgibt uns plötzlich gedämpftes Licht, Kerzenschein und der Geruch nach Eisenkraut. Denn der Job der Hebamme beginnt schon lange vor der Geburt. Wie bringe ich die Mutter am besten durch die Wehen, was braucht sie gerade und wie geht es dann weiter, wenn das Baby da ist? Wir haben einen Tag im Kreißsaal verbracht und die Fragen gestellt, die wir schon immer zum Hebammen-Beruf hatten: Ist es hart im Schichtdienst zu arbeiten? Wie ist es, nebenher noch als freiberufliche Hebamme zu arbeiten und wie viel verdient man in diesem Beruf?

Die ersten fünf Folgen unserer Berufe-Serie 9to5 jetzt auf YouTube schauen.

Gehalt, Arbeitszeiten, Betriebsklima: In unserer Video-Serie 9to5 nehmen wir Berufe in der Pfalz unter die Lupe und stellen dabei genau die Fragen, die wir selbst gern bei der Jobsuche gewusst hätten. Dafür begleiten wir junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Tag in ihrem Berufsalltag und lassen sie ein Fazit ziehen: Würden sie sich noch mal für diesen Beruf entscheiden – und warum?