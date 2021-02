[Aktualisiert 12.05 Uhr] Am Mittwochabend ist eine 72-jährige Frau in ihrer Neustadter Wohnung an schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei hat den 81-jährigen Ehemann der Toten vorläufig festgenommen. Er steht unter Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Polizei war ursprünglich zu der Wohnung gefahren, weil Nachbarn einen Streit gemeldet hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hat die Frau laut Polizei noch gelebt. Trotz Hilfsmaßnahmen sei sie aber noch in der Wohnung gestorben. Den 81-jährigen Ehemann trafen die Beamten ebenfalls in der Wohnung an. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber werden derzeit noch Zeugenaussagen aufgenommen und Spuren gesichert. Erst nach Abschluss dieser Ermittlungen werde entschieden, ob der 81-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werde.