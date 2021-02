Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag 379 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) im Vergleich mit dem Vortag. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 97.116 landesweit. 20 Menschen sind laut den LUA-Daten im Zusammenhang mit einer Infektion seit Mittwoch als verstorben gemeldet worden, das sind 2844 seit Februar 2020. Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 8.676 an. 5.859 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 85.596 Personen gelten als genesen.

Für die Pfalz wurden in Summe 111 neue Infektionen gemeldet. Dabei ist zu beachten, dass in dieser Zahl der Kreis Südwestpfalz nicht enthalten ist, für den das LUA 19 Infektionen weniger angibt als am Vortag, sodass es rein rechnerisch nur 92 neue Infektionen gibt. Solche statistischen Korrekturen können vorkommen, wenn Fälle im Nachhinein als Fehldiagnosen identifiziert oder anderen Gebieten zugeschlagen werden. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 36.227. Es werden außerdem 14 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet, zudem hat wiederum der Kreis Südwestpfalz einen Todesfall weniger in seiner Statistik. 1243 Menschen wurden damit seit Februar in der Pfalz als verstorben registriert. 31.784 Personen gelten als gesundet.

Von 148 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 74 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 52,5 und damit unter dem Wert vor einer Woche (67,2). Das ist der niedrigste Stand seit dem 22. Oktober.

Die höchste Inzidenz gibt es in der Vulkaneifel mit 87,4. Danach folgen der Kreis Trier-Saarburg (73,6) und die Stadt Koblenz (70,1). Von den 36 Kreisen und Städten sind 16 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist der Wert in der Pfalz: Zweibrücken liegt bei 11,7.

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet. Desweiteren können die Angaben der Gesundheitsämter und die des LUA im Laufe eines Tages voneinander abweichen, weil unterschiedliche Datenbestände und Zeiträume betrachtet werden.

Mehr zum Thema