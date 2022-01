[Aktualisiert: 16 Uhr] Über das Wochenende ist in zwei weiteren Kindertagesstätten in Neustadter Ortsteilen eingebrochen worden. Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen traf es die städtische Kita in Mußbach. Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, das Fenster zum Büro ein. Der Schaden, den die Polizei auf insgesamt 2500 Euro schätzt, wurde laut Stadtverwaltung am Montagmorgen entdeckt. „Meine Kollegin hatte schon am Eingang gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagt Kitaleiterin Susanne Orth. „Sie hat die Kita deshalb nicht betreten, sondern sofort die Polizei angerufen.“ Bereits über die Feiertage waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen, jedoch ohne etwas zu stehlen. Diesmal wurden zwei neue Laptops sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Außerdem durchwühlten die Einbrecher in allen Räumen Schränke.

Einbrecher sind auch in die katholische Kita St. Johannes in Königsbach eingestiegen, laut Kriposprecher Stefan Molter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Schränke wurden teilweise gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts gestohlen worden, da sich keine Wertgegenstände in der Kita befunden hätten, so Molter. Der reine Sachschaden belaufe sich auf etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06321 8540 entgegen.

In den vergangenen Tagen war in Neustadter Ortsteilen sowie in südpfälzischen Gemeinden in mehreren Kitas eingebrochen worden, zuletzt vergangene Woche unter anderem in Lachen-Speyerdorf.