In der Nacht auf Dienstag wurde in zwei Kindertagesstätten in Lachen-Speyerdorf eingebrochen – in der Pestalozzistraße sowie im Adamsweg. In der städtischen Kita in der Pestalozzistraße verschafften sich die Einbrecher vermutlich Zugang über ein Fenster in der Turnhalle, das sie einschlugen. Das berichten die Stadtverwaltung und die Polizei Neustadt. In den Gruppenräumen, der Küche und im Büro rissen die Täter Schränke auf und durchwühlten sie. Außerdem brachen sie Spinde der Mitarbeitenden auf. Gestohlen wurden ein Drucker, zwei Laptops, eine Musikbox sowie eine kleinere Summe Bargeld. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro.

Weitere Fälle in der Region

Nichts gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen im Integrativen Kindergarten Regenbogen im Adamsweg, wo Unbekannte in derselben Nacht eingestiegen sind. Auch dort wurden die Fenster eingeschlagen und alle Schränke durchsucht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Bereits über Feiertage hatten sich Einbrecher in der Mußbacher Kita zu schaffen gemacht. Im selben Zeitraum kam es auch in der Südpfalz zu mehreren Kita-Einbrüchen. Allein im Dienstbereich der Polizeiinspektion waren es laut deren Leiter Michael Baron fünf über die Feiertage, einer davon in St. Martin.