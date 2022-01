Der Start ins neue Jahr war für Mitarbeiter und Kinder in der Mußbacher Kindertagesstätte alles andere als angenehm. Am frühen Montagmorgen stellen sie fest: Über die Feiertage war dort eingebrochen worden.

Als Susanne Orth am Montag gegen 6.45 Uhr zum ersten Mal seit dem 23. Dezember die Tür zu ihrem Büro in der Kindertagesstätte in Mußbach öffnet, blickt sie geschockt auf den Inhalt eines Schrankes, in dem unter anderem eine Kasse stand – und auf ein zerbrochenes Terrassenfenster. Die Kitaleiterin ruft ihre Kollegin und teilt ihr mit, dass eingebrochen wurde. Dann informiert sie die Polizei.

Zeugen gesucht

„Die Kasse war zum Glück leer, und der oder die Täter waren nur im Büro zugange. Kaputt gemacht wurde bis auf das Fenster nichts“, berichtet Orth. Alle anderen Räume bleiben verschont. Nachdem die Polizei den Vorfall, der sich über die Feiertage ereignet haben muss, aufgenommen hat, wird das Fenster provisorisch verschlossen.

Seit 14 Jahren arbeite sie in der Kita, so Orth, „seither wurde hier schon vier, fünf Mal eingebrochen“. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter 06321 854−0 melden oder bei der Kita unter 06321 66112.