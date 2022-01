Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die

Kindertagesstätte in der Kirchstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere. Das Büro wurde laut Polizei nach Wertgegenständen durchsucht. Gestohlen wurden Bargeld, ein Laptop sowie verschiedene Schlüssel. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Einbrüchen in die Kindertagesstätten von Altdorf, Gommersheim, Freimersheim und Venningen vom vergangenen Wochenende besteht, wird derzeit geprüft. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.