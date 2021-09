Am Krasemann-Parkplatz in der Friedrichstraße mag keine Ruhe einkehren. Seit Ende August wird Ein- und Ausfahrt auf dem Gelände in Altstadt-Nähe per Schranke gesteuert. Die Innenstadt-Händler hatten sich eine Parkzone für alle Besucher gewünscht, damit diese in der Nähe halten und dank eines Stellplatzes mit Schrankenregelung in Ruhe einkaufen können – also nicht hetzen und ein Ablaufen des Parktickets fürchten müssen. Doch so ganz funktionierte das zuletzt nicht, wie uns zwei Leser mitteilten. Sie wollten den Platz morgens ansteuern, kamen aber nicht rein. Es waren zwar viele Parkplätze frei, aber die Schranke öffnete sich nicht. Ein Leser fragte daher, ob die Stadt den Platz bewusst frei halte, ein anderer vermutete zu viele reservierte Plätze für Dauerparker. Stimmt beides nicht, heißt es aus dem Rathaus. Es habe lediglich ein „technisches Problem“ bestanden, da es bei der Zählung der Ein- und Ausfahrten haperte. Das Problem sei vor allem in den Morgenstunden aufgetreten. Inzwischen sei das Problem behoben, der Krasemann-Parkplatz könne wie geplant genutzt werden. Und der Sprecher ergänzt, dass es dort keine Dauerparkplätze gebe.