Der Krasemann-Parkplatz in der Neustadter Friedrichstraße ist ab Donnerstag wieder geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Das Gelände hinter der Polizeidirektion wurde seit Jahresbeginn saniert, nachdem sich im Jahr 2018 über dessen Zustand beklagt worden war. Nach Angaben der städtischen Tiefbauabteilung wurde sich im Sommer wegen der hohen Staubentwicklung beschwert, im Regen bildeten sich hingegen solch große Pfützen, dass Autofahrern der Einstieg in die Wagen erschwert wurde. Nun ist der Parkplatz neu hergerichtet geworden. Es fehlen lediglich die Schranken, die an der Einfahrt stehen. Künftig gilt nämlich ein neues Nutzungskonzept, das von Parkhäusern bekannt ist: Autofahrer müssen nicht wie bisher vorab ein Ticket ziehen, sie können den offenen Betrag stattdessen erst vor der Ausfahren am Automaten begleichen. Somit laufen sie nicht mehr Gefahr, das Parkticket ungewollt zu überziehen. Diese Regelung gilt für jene 78 Stellplätze, die von der Friedrichstraße aus angefahren werden können. Die 20 Parkplätze, die von der Karl-Helferrich-Straße erreicht werden können, sind für Bürger mit einem Anwohnerparkausweis vorgesehen. Die Schranken sollen nach Angaben der Tiefbauabteilung voraussichtlich in zwei Wochen montiert werden. Bis dahin ist das Parken auf dem Krasemann-Parkplatz kostenfrei.