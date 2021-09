Am Montag beginnt am Frankenthaler Landgericht das Verfahren gegen einen 69-jährgen Neustadter, der Mitte Februar seine Nachbarin in Mußbach getötet haben soll. Die tote Frau war am Abend des 21. Februar im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Ordenswald gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht laut einer Pressemitteilung des Gerichts davon aus, dass der Angeklagte nach einem Streit zunächst mit einem Alurohr auf das Opfer eingeschlagen haben soll. Anschließend soll er der Frau mehrmals mit einem schweren, unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und auf sie eingetreten haben. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft. Bisher bestreite er die Tat. Der 69-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Zum Auftakt ist für Montag, 14 Uhr, ein Kurztermin anberaumt worden. Dies geschieht laut Landgerichtspressesprecher Philipp Sturhan, um Fristen einzuhalten. Der der Angeklagte in Untersuchungshaft sei, müsse der Prozess innerhalb von sechs Monaten beginnen. Am Montag solle nur die Anklage verlesen werden. Bis Ende November sind sechs Fortsetzungstermine vorgesehen. Zunächst galt ein 49-Jähriger als Tatverdächtiger, doch er wurde wieder frei gelassen. Stattdessen wurde Mitte März in Lübeck der jetzt angeklagte, inzwischen 69 Jahre alte Neustadter festgenommen.