Spazieren, genießen, Neues entdecken: Das ist das Ziel von „Sieben unterm Schloss“. Warum Winzer aus Hambach und Diedesfeld einen gemeinsamen Aktionstag planen.

Schlossstraße, Andergasse, Diedesfeld: Wer diese Namen hört, denkt in Neustadt und Umgebung an Wein und Genuss. Das sehen auch die Weingüter Georg Naegele, Johann Müller, Schäffer (Schlossstraße), Döring, Kruppenbacher, Rudolph, Disson (Andergasse) und Leonhard Zeter (Diedesfeld) so. Um Weinfans für einen Besuch in den Weindörfern und auf ihren Höfen zu begeistern, haben sie sich zusammengetan. Vor einem Jahr feierte ihr Wein- und Mandelspaziergang mit Unterhaltungsprogramm Premiere. „Wir haben jede Menge Rückmeldungen bekommen“, sagt Natalie Zeter vom Weingut Leonhard Zeter. Das und die gute Resonanz – 2025 gingen 300 Tickets im Vorverkauf weg, hinzu kamen noch viele Besucher an der Tageskasse – haben die acht Betriebe motiviert, 2026 die zweite Auflage anzugehen. Diese findet am Sonntag, 22. März, ab 11 Uhr statt. „An dem Tag ist die Landtagswahl. Da haben die Leute hoffentlich Zeit, nachdem sie wählen waren, sich umzuschauen und zu genießen“, meint Zeter.

Offiziell nennt sich der Aktionstag „Sieben unterm Schloss“. Der Name wurde geboren, als sieben Winzer im Team waren. Als Nummer acht dazu kam, wollte man nicht noch einmal alles ändern. Kreativ sprechen die Winzer nun von „Sieben plus eins“. Wichtiger als Rechenkünste ist ihnen ohnehin die regionale Verwurzelung der Veranstaltung – das Hambacher Schloss habe man am Veranstaltungstag immer im Blick. „Wir möchten, dass die Besucher kommen, gemütlich spazieren, die Aussicht und den Frühling genießen und in unseren Weingütern Neues entdecken“, sagt Zeter. Jeder Winzer stelle in seinem Weingut sieben Weine vor – da bleibt man der Mottozahl dann treu.

Unterwegs mit den Weinprinzessinnen

Die komplette Weinprobe ist im Preis von 20 Euro für das Eintrittsbändchen inbegriffen. Überall gibt es auch was zu essen, was aber extra zu bezahlen ist. Außerdem organisieren die Winzer in den Höfen verschiedene Kinderangebote, Kutschfahrten, einen Shuttledienst von Mobility on Demand sowie geführte Themenweinproben mit Lea Lechner aus Diedesfeld (frühere Pfälzische Weinprinzessin) und den aktuellen örtlichen Weinprinzessinnen Lea und Janina. Auch die Traubensaftprinzessinnen werden an dem Tag fleißig unterwegs sein. Für die Gäste wird wieder ein Gewinnspiel organisiert. Wer alle Fragen beantwortet, kann Einkaufsgutscheine für die Weingüter gewinnen. „Die Stimmung vergangenes Jahr war den ganzen Tag über einfach so nett. Viele haben gesagt, dass sie Neuentdeckungen gemacht haben, weil sie davor nicht alle Betriebe kannten und den Tag nutzten, um überall mal reinzuschauen. Wir hoffen, dass dies dieses Jahr wieder so ist“, sagt Natalie Zeter.

Die Betriebe freuen sich, dass die Besucher am 22. März auch wieder die Zeit der Mandelblüte in Hambach und Diedesfeld genießen können. Ein spezieller Cocktail mit Mandellikör werde ebenfalls präsentiert. „Wir wollen an diesem Angebot zu dieser Jahreszeit festhalten. Denn nach dem Winter haben die Leute Lust, wieder rauszugehen und was zu entdecken und zu erleben“, so Zeter. Und den Winzern gehe es darum, in für sie nicht einfachen Zeiten, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und mit neuen Aktionen Lust auf Pfälzer Weine zu machen und bei Betriebsführungen zu vermitteln, wie viel Arbeit in den Produkten steckt.

Info

Tickets für die „Sieben unterm Schloss“ gibt es im Vorverkauf unter www.ticket-regional.de sowie direkt auch am Veranstaltungstag bei allen beteiligten Weingütern.