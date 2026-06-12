Bon Ami bedeutet guter Freund. Genau das ist dieser Wein: unkompliziert, einladend und einfach angenehm. Doch bevor wir ins Glas schauen, lohnt der Blick hinter die Kulissen.

Im Herzen von Freinsheim befindet sich das Weingut Reibold, ein Betrieb mit langer Tradition. Ursprünglich lieferten die Reibolds ihre Trauben an die Genossenschaft, bis Vater Hans Dieter Reibold 1975 den Schritt zur eigenen Flaschenweinproduktion wagte. 2012 übernahmen die Brüder Johannes und Philipp Reibold den Betrieb und entwickeln ihn seitdem konsequent weiter. Heute wird das Weingut rein biologisch bewirtschaftet, eine klare Haltung, die sich durch den gesamten Betrieb zieht.

Neben den typisch pfälzischen Rebsorten sind die Brüder offen für internationale Sorten. Cabernet Sauvignon, Merlot, aber auch Grenache – im Spanischen Garnacha genannt und vor allem in Frankreich und Spanien zu Hause – gehören inzwischen zum Sortiment. Genau diese internationalen Sorten stehen heute im Mittelpunkt. Für ihren Rosé vereinen Johannes und Philipp Reibold Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah zu einer Cuvée, die zeigt, was die Pfalz auch kann.

Das beste aus beiden Welten

Aber was macht einen Roséwein eigentlich aus? Das Besondere liegt in der Herstellung. Die Farbstoffe roter Rebsorten sitzen vorwiegend in der Beerenschale, nicht im Fruchtfleisch. Um Farbe und Aromatik zu gewinnen, werden die Beeren nach der Ernte leicht gequetscht, damit der austretende Saft die Farb- und Aromastoffe aus den Schalen lösen kann. Je nach gewünschter Intensität bleibt diese Maische nur wenige Stunden stehen, bevor sie abgepresst wird. Das Ergebnis: ein Wein, der die würzige Tiefe der Rotweintraube mit einer frischeren, filigranereren Stilistik verbindet. Man bekommt das Beste aus beiden Welten.

Ein Duft, der gute Laune macht

So auch der 2025er Bon Ami Rosé Léger vom Weingut Reibold. Der Wein wurde im Edelstahltank ausgebaut. Im Glas zeigt er sich in einem einladenden Lachston. Die Nase ist fruchtig und lebendig: Himbeere, Walderdbeere und ein Hauch Orangenschalenabrieb, dazu die fein würzigen Noten, die der Cabernet Sauvignon beisteuert. Ein Duft, der sofort gute Laune macht. Am Gaumen vereint sich die lebendige Säure mit einer dezenten Bitterkeit zu einem harmonischen Spiel. Mit nur 11,5 Prozent Alkohol bleibt er unbeschwert und erfrischend, ein Wein, der zum Daydrinking einlädt, aber auch zu leichten Speisen gut funktioniert. Miesmuscheln in einer Tomaten-Weißweinsoße passen wunderbar. Die Frische der Soße greift die lebendige Säure des Weins auf, während die leichte Bitterkeit des Rosés die würzigen Noten der Muscheln schön unterstreicht. Ein Zusammenspiel, das zeigt, wie vielseitig ein guter Rosé sein kann.

Der Bon Ami Rosé Léger 2025 ist direkt ab Hof beim Weingut Reibold in Freinsheim für 11,90€ erhältlich.