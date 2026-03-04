Mehr als 40 Aussteller haben ihr Kommen zur Hausmesse des BASF-Weinkellers angekündigt. Und dort wird nicht nur Jubiläum gefeiert, sondern auch eine Preisverleihung.

Wer sich über Wein allgemein und den Weinkeller der BASF in Ludwigshafen speziell informieren und dessen Schätze entdecken möchte, hat bei der Hausmesse im Ludwigshafener Feierabendhaus Gelegenheit dazu.

Gäste haben die Wahl. | Foto: BASF

Seit 1901 gibt es den BASF-Weinkeller, der zahlreiche Raritäten beherbergt, und im Jubiläumsjahr doppelten Grund zum Feiern hat: Er wurde von der Fachzeitschrift „Weinwirtschaft“ als „Weinhändler des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Mehr als 40 internationale Partnerbetriebe der Einrichtung schenken bei der Hausmesse über 100 unterschiedliche Erzeugnisse aus – ob rot oder weiß, sanft perlend oder schön prickelnd, die vor Ort auch gekauft werden können. Stündlich wird überdies ein Kellerrundgang angeboten. Treffpunkt für die Kellerführungen ist von 11 bis 16 Uhr immer zu vollen Stunde beim Weinfachgeschäft der BASF mit dem gegenüberliegenden Parkplatz. Von hier ist es zum Feierabendhaus ein etwa 500 Meter weiter Fußweg. Auch das Geschäft ist für Einkäufe geöffnet und offeriert wie die Hausmesse Sonderkonditionen. Bei Wein-Bestellungen im Wert von über 150 Euro werde der Messe-Eintritt rückvergütet, lassen die Veranstalter wissen.

Wein-Hausmesse: Sa 21.3., 11-17 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus, Tickets (35 Euro): https://basfkultur.eventim-inhouse.de