Die Eurovino-Weinmesse in Karlsruhe stellt jährlich die neuesten Trends der Weinbranche vor. Es geht um Kreativität, Nachhaltigkeit und die Frage, ob Alkohol noch sein muss.

Kaum ein Thema wird derzeit in der Weinwelt so kontrovers diskutiert und ist zugleich so präsent wie alkoholfreier Wein. Mit einem Marktanteil von unter zwei Prozent ist er zwar noch immer ein Nischenprodukt, wächst jedoch seit Jahren kontinuierlich. Bereits bei der Premiere der Karlsruher Weinmesse Eurovino im Jahr 2024 waren alkoholfreie Varianten zuhauf vertreten. Bei der diesjährigen Ausgabe zeigen noch mehr der rund 500 Aussteller: Genuss ohne Promille ist längst mehr als ein Trend. Und er wird zunehmend kreativ interpretiert.

Der „Appléritif“ verspricht alkoholfreien Genuss mit Salz-Pomeranze und Wacholder. Im „Teasecco Rosé“ treffen alkoholfreier Chardonnay, Hibiskustee und Zwetschge aufeinander. Tee und Kräuter bringen Würze in die Flaschen von alkoholfreien Produkten – und liefern Gesprächsstoff. Beim Rundgang über die Messe fällt auf: Inzwischen hat fast jeder Aussteller einen alkoholfreien Wein oder Schaumwein im Sortiment, um mit Bergdolt-Reiff und Nett, Anselmann, Ellermann-Spiegel oder dem Ruppertsberger Weinkeller nur eine kleine Auswahl der Pfälzer Vertreter zu nennen. Einige verfolgen die Entwicklungen schon seit Jahren, andere haben zum ersten Mal was Alkoholfreies im Angebot. So unterschiedlich sind auch die Meinungen, wie in den Gesprächen deutlich wird. Die Produkte sind bei manchen bereits zu verlässlichen Umsatzträgern geworden, andere begegnen ihnen weiterhin mit Skepsis. „Das hat mit richtigem Wein nichts zu tun“, ist immer mal wieder zu hören.

Alkoholfreie und alkoholreduzierte Varianten

Es prallen unterschiedliche Philosophien aufeinander. Wein war lange ein Getränk mit festen Regeln: zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Speisen, zu bestimmten Uhrzeiten. Diese Ordnung löst sich zunehmend auf. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden situativ, wann und wie Wein in ihr Leben passt und ob Alkohol dazugehören soll. Dazu zählen auch alkoholreduzierte Varianten mit bis zu acht Prozent. In skandinavischen Ländern verkaufen sie sich gut, da oberhalb dieser Grenze zusätzliche Steuern anfallen. In Deutschland hingegen gelten sie weiterhin als Exoten. Apropos exotisch: Auf der Messe finden sich auch neue Innovationen wie etwa ein Weinautomat „By the glass“, aus dem per Knopfdruck einen Probierschluck von ausgewählten Wein-Raritäten ins Glas fließt. In Hotellerie und Gastronomie sowie vereinzelt im Einzelhandel ist er bereits im Einsatz.

Hier kommt Wein per Knopfdruck aus dem Automaten. Foto: Janina Croissant

Wein in Kunststoffflaschen und Dosen

Beim Thema Verpackung scheinen die badischen Betriebe ihren pfälzischen Nachbarn einen Schritt voraus zu sein. Kunststoffflaschen, Mehrwegformen, Wein in Dosen sowie Bag-in-Box-Lösungen werden vorgestellt und weiterentwickelt. Gleichzeitig hält auch die Künstliche Intelligenz Einzug: Erste Weingüter nutzen sie in ihren Online-Shops. Digitale Beratungssysteme sollen die Auswahl erleichtern und Wein verständlicher machen. Das gilt besonders für jene, die sich nicht intensiv mit Rebsorten oder Herkunftsregionen beschäftigen möchten. Das ersetze zwar kein persönliches Gespräch, wird aber vor allem von jüngeren Kundinnen und Kunden gut angenommen, wie es aus den Ausstellerkreisen heißt. Die KI empfiehlt passende Weine zu Gerichten oder schlägt – basierend auf Geschmacksvorlieben – neue Optionen vor. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeuten all diese Entwicklungen vor allem eines: mehr Freiheit. Wein passt sich dem individuellen Alltag an. Mit oder ohne Alkohol, klassisch oder nachhaltig produziert, traditionell oder neu gedacht.