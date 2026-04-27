Startschuss für die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Haßloch: Die Bauarbeiten für zwei neue Schutzdämme im Industriegebiet Süd sollen am Montag, 4. Mai, beginnen.

Im ersten Bauabschnitt soll der Planung zufolge der westliche Damm zum Schutz vor Extremhochwasser errichtet werden. Das Bauwerk mit einer Länge von 310 und einer Höhe von 1,20 Metern wird von der Obermühle entlang des westlichen Randes des Industriegebiets verlaufen. Im Zuge der Bauarbeiten wird zudem ein parallel verlaufender Entwässerungsgraben verlegt. Im zweiten Bauabschnitt wird der südliche Damm zwischen dem Industriegebiet und der K14 gebaut. Dieser wird über eine Länge von 60 Metern und eine Höhe von 90 Zentimetern verfügen. Nach derzeitiger Planung soll das gesamte Projekt voraussichtlich im Spätsommer abgeschlossen sein.

Großflächige Sperrungen notwendig

Während der Bauarbeiten seien größere Absperrungen entlang des Kraut-und-Rüben-Radweges (Abschnitt eins) und der K14 (Abschnitt zwei) unumgänglich, erklärt die Gemeindeverwaltung. Für Radfahrer und Fußgänger werden demnach entsprechende Umleitungen vor Ort ausgeschildert. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, die ausgewiesenen Baustellenbereiche nicht zu betreten, den Baustellenverkehr nicht zu behindern und die ausgeschilderten Umleitungswege zu beachten.

Mit dem Bau der beiden Schutzdämme wird eine wichtige Sicherheitslücke im Haßlocher Hochwasserschutz geschlossen und das Industriegebiet Süd langfristig gegen die möglichen Fluten von Speyer- und Rehbach abgesichert. Für den Dammbau sind bereits im Februar des vergangenen Jahres Bäume an den Rändern des Industriegebiets Süd gefällt worden.