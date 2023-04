Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Totschlags muss sich ein 68-jähriger Mußbacher seit Montag vor der Schwurgerichtskammer des Frankenthaler Landgerichts verantworten. Laut Anklage hat er am 19. Februar eine 50-Jährige durch schwerste Schläge auf den Kopf und weitere Misshandlungen getötet.

Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf. Tatort seien Kellerräume in der Straße Zum Ordenswald in Mußbach gewesen, so heißt es in der am Montag verlesenen Anklageschrift.