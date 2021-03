Der in Lübeck festgenommene 68-Jährige, der beschuldigt wird, im Februar eine 50-jährige Mußbacherin getötet zu haben, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Es erging Haftbefehl wegen Totschlags. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Lübeck ist damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal gefolgt. Der 68-Jährige hat bisher keine Aussagen gemacht, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass ein 49-Jähriger, der bisher als Tatverdächtiger galt, nicht mehr in Untersuchungshaft ist. Stattdessen konzentrieren sich die Ermittler nun auf den 68-Jährigen.