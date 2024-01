Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Amokalarm hat am 9. Januar die Schulgemeinschaft am Käthe-Kollwitz-Gymnasium aufgeschreckt. Es war zwar nur ein Fehlalarm, doch aus der Schule heraus wird nun Druck auf die Stadt gemacht. Denn der Frust am „Käthe“ sitzt tief.

Dienstag, 9. Januar. Der zweite Schultag im neuen Jahr. Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium in der Neustadter Innenstadt steht die erste Pause bevor. Zeit zum Durchatmen. Doch dann gibt es einen Amokalarm.