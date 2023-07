Am Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasium laufen derzeit umfassende Sanierungsarbeiten. Betroffen davon sind die Toiletten sowie die naturwissenschaftlichen Räume. Die Stadt investiert mehrere Hundert Tausend Euro. Allerdings sind rund um die Baustellen Probleme aufgetreten, wie sich am Dienstagabend im Stadtrat auf Anfrage von Gisela Brantl (SPD) zeigte. Maximilian Wienecke, Leiter des Gebäudemanagements, bestätigte Brantls Informationen, wonach sich die Arbeiten überschneiden und dem Gymnasium dadurch sieben Räume verloren gehen. Wienecke erläuterte, dass er in Absprache mit der Schulleitung nach einer Lösung suche. Dazu gehöre der Umbau der Bibliothek, sodass dort zwei Ersatzräume geschaffen werden können. Außerdem suche die Stadt in der näheren Umgebung noch nach weiteren Ersatzräumen. „Diese Überlappungen bei den Arbeiten waren so nicht geplant“, so Wienecke.