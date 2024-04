Anfang 2021 wurde der Krasemann-Parkplatz in der Friedrichstraße komplett saniert. Seither gilt das neue Nutzungskonzept: Die Ein- und Ausfahrt wird über Schranken geregelt. Der Innenstadt-Parkplatz wird von der Stadt Neustadt bewusst als Kurzzeitstellfläche für alle betrieben, die in der Innenstadt einkaufen und dafür in der Nähe parken wollen. Mit der Schranke hatte es seit der Montage im August 2021 immer mal wieder Probleme gegeben. Seit Wochen sind die Schranken sogar durchgehend geöffnet. Ein Sprecher der Stadt bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass ein Bauteil der Schrankenanlage defekt sei. Da sich die Lieferung des Ersatzteils immer wieder verzögere, könne der Parkplatz derzeit eben kostenfrei genutzt werden. Der Stadt entgehe dadurch „ein mittlerer vierstelliger Betrag an Parkgebühren monatlich“, so der Sprecher der Stadt. Außerdem sei der Parkplatz nun ohne die Bewirtschaftung so zugeparkt, dass er für „kurzzeitige Besuche der Innenstadt faktisch nicht zur Verfügung steht“. Daher habe die Stadt Vorbereitungen getroffen, dass wieder auf die frühere Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten umgestellt werden könne. Dies solle in den nächsten 14 Tagen passieren, so der Stadtsprecher.

Insgesamt stehen an der Einfahrt Friedrichstraße 78 Stellplätze zur Verfügung. 20 weitere gibt es direkt an der Polizeidirektion mit der Einfahrt Kar-Helfferich-Straße, die aber fürs Anwohnerparken reserviert sind.