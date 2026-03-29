Lambrecht braucht vor einem Kita-Neubau Klarheit statt Spekulation.

Sicher ist es schwierig, den Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten vorauszusagen. Doch warum in Lambrecht vor einem Jahr 43 Plätze mehr gefehlt haben sollen, als derzeit, ist nicht überzeugend zu erklären. Auch nicht damit, dass in Lambrecht aufgrund seiner Sozialstruktur die Fluktuation von Familien mit vielen Kindern recht hoch sei, wie Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) in der Ratssitzung eine Erklärung der Kreisverwaltung wiedergab. Zudem hatte eine Umfrage bei den Trägern der Lambrechter Kindertagesstätten im vergangenen Jahr ergeben, dass der tatsächliche Bedarf wesentlich geringer ist.

Die Mitglieder des Stadtrats sollten sich sehr genau überlegen, ob sie am Beschluss, eine dreigruppige Kindertagesstätte zu bauen, festhalten. In manchen anderen Gemeinden ist man schon weiter. So hat der Böhl-Iggelheimer Bürgermeister die geplante Erweiterung einer Kindertagesstätte der Gemeinde gestoppt.