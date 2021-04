Auf der Pferderennbahn in Haßloch stellt die SPD im Wahlkreis 208 (Neustadt/Speyer) am Samstag die Weichen für die Bundestagswahl am 26. September. Bei der Nominierungskonferenz soll Isabel Mackensen zur Direktkandidatin gekürt werden. Laut Herbert Berberich, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks, sind 100 Delegierte eingeladen. Berberich geht davon aus, dass die Wahl zügig über die Bühne gehen wird und nicht noch ein Gegenkandidat auftaucht. Isabel Mackensen ist 34 Jahre alt und wohnt in Niederkirchen. Dem Bundestag gehört sie seit Juli 2019 an. Sie war über die Landesliste die Nachrückerin für Katarina Barley, die ins Europäische Parlament gewechselt ist. Mackensen war 2017 schon die SPD-Direktkandidatin im Wahlkreis, unterlag damals aber Johannes Steiniger (CDU).

Ende September wird es wieder zu diesem Duell kommen: Denn Steiniger ist schon nominiert worden. Der 33-Jährige wohnt in Bad Dürkheim und gehört seit 2013 dem Bundestag an. Der Wahlkreis 208 (Neustadt/Speyer) umfasst Neustadt und Speyer sowie den Landkreis Bad Dürkheim. Außerdem gehört der Süden des Rhein-Pfalz-Kreises mit Schifferstadt, der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sowie den Gemeinden Otterstadt und Waldsee zum Wahlkreis.