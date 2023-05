Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in vielen Unternehmen bundesweit ist die Verkehrswende ein wichtiges Thema. Die BASF setzt an ihrem Standort in Ludwigshafen schon seit rund zehn Jahren auch auf E-Fahrzeuge – und deren Anzahl steigt kontinuierlich.

Schon 2011 drehten im BASF-Werk die ersten E-Fahrzeuge ihre Runden, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilt. Und seitdem werden es immer mehr. Inzwischen gehören zur Fahrzeugflotte des Chemiekonzerns