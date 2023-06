Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge sollen bis 2030 in Deutschland zugelassen sein. So will es die Bundesregierung. Noch mangelt es aber an Ladesäulen für die Stromautos – und geht es nach der Stadtverwaltung, dann wird es vor allem im öffentlichen Raum auch bei einem gewissen Mangel bleiben.

19 Normal- und acht Schnellladepunkte, die öffentlich zugänglich sind, so lauten die offiziell gemeldeten Daten für Ludwigshafen, die die Bundesnetzagentur auf ihrer E-Ladesäulen-Karte