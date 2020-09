Aufatmen in Ludwigshafen, es droht kein dritter Hochstraßenabriss: Die wegen ihrer Farbgebung sogenannte Weiße Hochstraße muss definitiv nicht abgerissen werden. Das sagte der städtische Tiefbauspartenleiter Björn Berlenbach am Montagvormittag in einem Pressegespräch. Stärker, aber nicht abrissreif beschädigt seien an der 950 Meter langen Fortsetzung der Pilzhochstraße zur Pylonbrücke lediglich zwei kleinere, vier bis acht Meter lange Einzelbauwerke. Die Weiße Hochstraße müsse nur innerhalb des normalen Sanierungszyklus’ von 20 bis 25 Jahren grundsaniert werden, versicherte Berlenbach. Die Kosten sollen im zweistelligen Millionenbereich liegen. Berlenbach machte dazu keine detaillierten Angaben.

Sanierung bis 2025

Bis 2025 soll die Sanierung der Trasse abgeschlossen sein. In etwa dann soll auch der Ersatzneubau für die Pilzhochstraße stehen. Der 500-Meter-Abschnitt der Hochstraße Süd (B37) ist bereits zu 85 Prozent abgetragen. Nur zwei der zehn Einzelbauwerke fehlen noch. Der am 11. Juni gestartete Rückbau soll Mitte Oktober fertig sein. Die Arbeiten für den Ersatzneubau sollen 2023 beginnen. Ist die Hochstraße Süd komplett saniert, soll sie als zentrale Umleitung während des Abrisses der Hochstraße Nord (B44) zur Verfügung stehen.

Sondersitzung im Pfalzbau

Ob der Nordabriss zwei Jahre schneller als geplant über die Bühne gehen kann, hängt von einer Grundsatzentscheidung des Stadtrats ab. Aktuell läuft dazu seit 15 Uhr eine Sondersitzung im Pfalzbau. Votiert die Mehrheit für einen Abriss des Rathauses sowie einen leicht versetzten Neubau am gleichen Standort, dann könnte die als Ersatz für die Nordtrasse geplante ebenerdige Stadtstraße leicht nach Süden verschwenkt werden. Sie könnte dann unabhängig vom Abriss gebaut werden. Dies könnte die Bauzeit um zwei Jahre verkürzen sowie Kosten und Verkehrsbehinderungen reduzieren. Mit einer Entscheidung wird am Abend gerechnet. Wir informieren weiter.