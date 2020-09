[Aktualisiert 19 Uhr) Der Stadtrat hat am Montagabend einmütig beschlossen, das Rathaus-Center abzureißen. Gleichzeitig stimmte der Rat dafür, dass die Verwaltung eine veränderte Führung der Stadtstraße als Ersatz für die Hochstraße Nord angehen soll. An welcher Stelle ein neues Rathaus entstehen soll, dies soll als nächster Schritt geprüft werden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat in einer Rede zu Beginn der Sitzung eineinhalb Stunden dafür geworben. Denn mit dem Abriss des Rathauses und einem Neubau würden sich bei der Planung der neuen ebenerdigen Stadtstraße neue Möglichkeiten ergeben. So wäre es möglich, gleichzeitig die Hochstraße Nord abzureißen und daneben die neue Stadtstraße zu bauen. Dies spare bis zu drei Jahre Bauzeit und einen zweistelligen Millionenbetrag. „Es ist Zeit heute endlich eine Entscheidung zu treffen“, sagte Steinruck. In einer emotionalen Debatte tauschten die Fraktionen ihre Argumente aus. Am Ende aber trugen alle die Entscheidungen mit. Den ausführlichen Artikel lesen hier.