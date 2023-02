Online und an den Vorverkaufsstellen können bereits Tickets und Dauerkarten für die Bundesgartenschau 2023 erworben werden. Was der Eintritt kostet, welche Ticketoptionen es gibt und ob Sie durch den Vorverkauf Geld sparen können.

Wie unterscheiden sich Tagestickets, Dauerkarten oder Jahreskarten?

Besucher der Mannheimer Bundesgartenschau haben beim Eintritt die Wahl aus drei verschiedenen Ticketoptionen: Tageskarten ermöglichen den Parkbesuch an einem einzigen Tag innerhalb des Veranstaltungszeitraums. Sie sind der Buga23-Website zufolge nicht an ein Datum gebunden und können an einem beliebigen Tag eingelöst werden. Das Gleiche gilt für die Zweitageskarte mit dem Unterschied, dass diese für zwei Besuchstage gilt – diese müssen aber direkt aufeinander folgen. Buga-Jahreskarten beziehungsweise Dauerkarten, wie sie bei der nur 178 Tage dauernden Bundesgartenschau heißen, ermöglichen den Eintritt für den gesamten Zeitraum vom 14. April bis zum 8. Oktober.

Wie sind die Preise der Bundesgartenschau 2023?



Tageskarte Erwachsene: 28 Euro

Tageskarte Begünstigte: 18 Euro

Tageskarte Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre): 11 Euro

Tageskarte Gruppen (ab 12 Personen/p.P.): 25 Euro

Zweitageskarte Erwachsene: 43 Euro

Zweitageskarte Begünstigte: 28 Euro

Zweitageskarte Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre): 17 Euro

Zweitageskarte Gruppen (ab 12 Personen/p.P.): 38 Euro

Dauerkarte Erwachsene: 145 Euro

Vorverkauf: 130 Euro

Dauerkarte Begünstigte: 95 Euro

Vorverkauf: 85 Euro

Dauerkarte Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre): 65 Euro

Vorverkauf: 60 Euro

Kinder (bis einschließlich 14 Jahre): freier Eintritt; für sie muss dennoch eine Null-Euro-Karte gelöst werden, um durch die Drehkreuze zu kommen, außerdem müssen sie von einer volljährigen Person begleitet werden

Begünstigte sind Personen mit einem Behindertengrad ab 50, sowie Empfänger von Arbeitslosengeld zwei und anderen Grundsicherungen

Was ist im Bundesgartenschau-Eintritt enthalten?

In allen Ticketoptionen ist der Eintritt in den Luisenpark und den Spinelli-Park enthalten, die zusammen das Bundesgartenschau-Gelände bilden. Auch die Fahrt mit der Seilbahn, die beide Parks verbindet, ist im Eintrittspreis bereits inbegriffen. Dauerkarteninhaber können außerdem alle Veranstaltungen auf dem Bundesgartenschau-Gelände kostenlos besuchen. Mit den Tages- und Zweitagestickets dürfen Kartenbesitzer für Anfahrt und Rückreise kostenlos den öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (vrn) nutzen.

Gibt es Familienkarten, Senioren- oder Studentenrabatt für die Buga 2023?

Eine Familienkarte gibt es nicht. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben allerdings freien Eintritt. Auch Senioren und Studenten erhalten, laut der Buga23-Website, keine gesonderte Ermäßigung. Als Stichtag für das Alter von Kindern und jungen Erwachsenen, die von 15 bis einschließlich 24 Jahren einen vergünstigten Eintritt bekommen, gilt das Alter am 14. April 2023. Bei Tages- und Zweitageskarten zählt das Alter am Besuchstag.

Sind die Eintrittskarten für die Buga23 übertragbar?

Dauerkarten für die Bundesgartenschau 2023 sind nicht übertragbar, gelten also nur für jeweils eine Person. Beim Kauf müssen die Dauerkarten und auch die Null-Euro-Karten für Kinder personalisiert werden. Dafür braucht es laut dem Buga23-Ticketshop ein aktuelles Bild, den Vor- und Nachnamen, die Adresse sowie das Geburtsdatum des jeweiligen Karteninhabers. Beim Online-Kauf kann das Foto digital angehängt werden, an den Vorverkaufsstellen stehen Webcams zur Verfügung, sodass vor Ort ein Bild gemacht werden kann. Auch die Tages- und Zweitageskarten müssen, wenn Sie vorab online zum Selbstausdrucken gekauft werden, mit Namen versehen werden, um den öffentlichen Nahverkehr an den Besuchstagen damit nutzen zu können.

Muss ich Online-Karten ausdrucken oder gibt es für die Bundesgartenschau ein Handyticket?

Generell können Besucher im Buga23-Ticketshop wählen, wie sie ihre Karten erhalten möchten: Zur Wahl steht die Option, sie als PDF-Datei per E-Mail zugeschickt zu bekommen, um sie selbst auszudrucken oder sie als digitales Ticket auf dem Handy zu nutzen. Wer eine personalisierte Hartplastikkarte möchte, kann sich diese mit der Post schicken lassen oder die Karten nach Bestellung in einer der Mannheimer Tourist Informationen abholen. Der Vorverkauf für Dauer- und Eintrittskarten zur Mannheimer Bundesgartenschau läuft bis zum 13. April 2023. Die Karten können entweder online über den Ticketshop der Buga23 bestellt oder direkt an den Vorverkaufsstellen erworben werden.

Wo können Karten für die Bundesgartenschau im Vorverkauf erworben werden?



Vorverkaufsstellen Dauerkarten und Tagestickets:

Mannheim: Tourist Information, Willy-Brandt-Platz 5

Mannheim: Mobile Tourist Information, Standort wechselt zwischen Paradeplatz und Plankenkopf P7 (gegenüber des Mannheimer Wasserturms)

