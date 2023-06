Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor zehn Jahren hat ein Großbrand eine Lagerhalle auf der Parkinsel zerstört. Seitdem liegt am Luitpoldhafen eine 2,6 Hektar große Fläche brach. Hafenbetriebe und Stadt streiten seit Jahren, was damit geschehen soll. Nun könnte ein Entscheidung fallen.

Wie es auf der Parkinsel weitergeht, darüber wird wohl in den kommenden Wochen in Leipzig entschieden. Dort ist der Sitz des Bundesverwaltungsgerichts. In einem riesigen Gebäude aus