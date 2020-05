Die Stadt kann auf der Parkinsel ihre Pläne für Wohnbebauung am Luitpoldhafen weiter vorantreiben. Die Aufsichtsbehörde SGD Süd hat die baurechtlichen Schritte dafür genehmigt. Bei einem Großbrand im Sommer 2013 wurde eine rund 9500 Quadratmeter große Lagerhalle zerstört. Seitdem liegt am Luitpoldhafen eine 2,6 Hektar große Fläche brach. Das Areal gehört dem Land und wird von den Hafenbetrieben genutzt, die dort gerne weiter ein Gewerbegebiet hätten. Die Stadt möchte jedoch schwerpunktmäßig Wohnbebauung ermöglichen und ein zweites Neubaugebiet auf der Parkinsel schaffen. Hafenchef Franz-Josef Reindl hält das für unvereinbar mit den Industriebetrieben in der Umgebung. Seit über sechs Jahren tobt deshalb ein Rechtsstreit.

Stadt plant 200 Wohnungen

Bisher war das Areal im Flächennutzungsplan als eine „Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Hafen“ ausgewiesen. Die Stadt will den Plan deshalb ändern und dort eine „gemischte Baufläche“ (Wohnen und Gewerbe) schaffen. Einen entsprechenden Antrag der Stadt hat nun die Aufsichtsbehörde SGD Süd genehmigt. Das ist die rechtliche Voraussetzung dafür, dass ein Bebauungsplan für den „Luitpoldhafen Süd“ mit dem Schwerpunkt Wohnen entwickelt werden kann. Die Stadt plant dort bis zu 200 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Büros. Der Bebauungsplan, der am 9. März vom Stadtrat beschlossen wurde, wird jedoch nicht ohne Gegenwehr vom Hafen hingenommen. Hafenchef Reindl will dagegen klagen.