Zu seiner fünften öffentlichen Stadtführung in dieser Saison lädt Helmut van der Buchholz für Donnerstag, 25. Juli, ein. Start ist um 19 Uhr am Lichttor vor dem Rathaus-Center. Diese Führung innerhalb der „Germany's Ugliest City Tours“ widmet sich den Ansätzen für eine positivere Zukunft in Ludwigshafen. „Denn immer nur meckern kann fast jeder. Konstruktive Vorschläge zu machen, ist die höhere Kunst, wenn es gilt, über die Zukunft der Stadt zu streiten“, heißt es in der Ankündigung. Eine Rolle spielt dabei auch das vor zwei Jahren von der Stadt auf den Weg gebrachte Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek). Bei dieser Tour geht es zu ausgewählten Orten in der Innenstadt, an denen Ideen entwickelt werden, wie es denn mit dem Zustand der Stadt besser werden könnte. Und auch zu Punkten, wo es bereits Ideen gibt, die es noch nicht in die öffentliche Diskussion geschafft haben. „Denn eine andere Stadt ist auch in Ludwigshafen möglich. Dafür muss man das aber zumindest auch wollen“, sagt van der Buchholz. Die kostenfreie Tour ist für Fußgänger konzipiert, auf zirka zwei Stunden ausgelegt und findet bei (fast) jeder Witterung statt. Eine anschließende Einkehr sei möglich. Eine Anmeldung zur Tour ist nicht erforderlich, aber über helmut@helmutvan.de möglich.