Ob man die „Ugliest City Tours“ von Helmut van der Buchholz nun imageschädlich findet oder nicht, ob man das Streichen der städtischen Förderung befürwortet oder als lächerlich empfindet: Das Interesse an den Touren durch die Stadt ist auf jeden Fall groß. Zu einem Spaziergang mit dem Titel „Seltsame Dinge“ sind über 50 Menschen gekommen. Wir sind mitgelaufen.

Ein Mann ist barfuß zum Treffpunkt im Bürgerhof gekommen. Ein anderer hat eine Tasche mit einer Aufschrift dabei, „Tell me nothing from the horse“