Beim „Tag der offenen Gartentür“ am 14. und 28. Juni können Interessierte unterschiedliche Gartenanlagen kennenlernen – auch in der Region.

Am 14. und 28. Juni öffnen in der Region wieder zahlreiche private Gärten ihre Pforten. Der Verband der Gartenbauvereine Saarland/ Rheinland-Pfalz lädt laut Pressemitteilung beim „Tag der offenen Gartentür“ Gartenfreunde, Naturbegeisterte und Neugierige dazu ein, hinter Gartenzäune zu blicken, mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen, neues über ökologischen Gartenbau zu erfahren und sich inspirieren zu lassen. Die Aktion findet in diesem Jahr an zwei Sonntagen statt und soll die Vielfalt privater Gartenkultur zeigen.

Die teilnehmenden Gärten im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in den angrenzenden Regionen präsentieren sich in großer Bandbreite: von üppigen Staudenanlagen über naturnahe Gärten bis hin zu Themengärten. Viele Gastgeber bieten Führungen an, manche auch Kaffee, Kuchen oder kleine Snacks. Die meisten Gärten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Sieben Gärten in Ludwigshafen und Kreis

In Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis machen die folgenden Gärten mit: In Limburgerhof öffnet am 14. Juni der neu gestaltete Kirchgarten der protestantischen Kirche in der Kirchenstraße. Auf rund 1000 Quadratmetern wachsen hier laut Ankündigung etwa 3500 Stauden, zahlreiche Arten und Sorten, Bäume, Sträucher und Rosen. Der Garten ist grundsätzlich jederzeit zugänglich, am Aktionstag gibt es zwischen 11 und 15 Uhr zusätzlich Führungen sowie Kaffee, Kuchen und Würstchen.

Ebenfalls am 14. Juni lädt der Naturgarten in Fußgönheim zwischen 11 und 16 Uhr ein. Die Anlage am Friedhof zwischen Bahnhofstraße und der Straße Im Lebküchel wurde vom Verein ArtenErben aus Maxdorf gemeinsam mit Gartengestalter Joachim Hegman angelegt. Trockenheitsresistente Stauden, Sandarium, Benjeshecken und Trockensteinmauern zeigen laut Ankündigung, wie naturnahes Gärtnern das ganze Jahr über mit geringem Aufwand funktionieren kann. Der Garten wurde 2024 beim Wettbewerb „Deutschland summt“ ausgezeichnet. Gegen 14 Uhr findet eine Führung statt.

In Neuhofen öffnen gleich zwei Gärten ihre Türen. Diethelm Braun und Thomas Large laden am 14. und 28. Juni in ihren wildromantischen Garten am Waldrand ein in der Ringstraße. Teich, Rosen, Stauden, Strauchpäonien, eine Kakteenecke und eine Sammlung alter Werkzeuge prägen der Pressemitteilung zufolge das Gelände. Nur wenige Straßen weiter, in der Schillerstraße, zeigen Waltraud und Alfons Otte am 14. Juni ihren ökologisch gestalteten, artenreichen Garten mit Blumen, Obstbäumen, Hecken, Mauern, Teich, Lebensturm und einem kleinen Holzbackhaus.

Auch in Waldsee öffnen zwei Gärten am 14. Juni. Stefanie und Klaus Zickgraf präsentieren laut Ankündigung ihren 600 Quadratmeter großen naturnahen Garten an einem ehemaligen Bauernhaus in der Schulstraße. Ein begrünter Innenhof, ein großer Naturschwimmteich, Backsteinturm, Hühnerstall und selbstgemachte Gartendeko prägen das Gelände. Für Besucher gibt es Kaffee, Kuchen und Thüringer Bratwurst vom Holzkohlegrill. Ganz in der Nähe zeigt Alois Nieser seinen Rosengarten in der Straße Am Brünnel: Auf rund 800 Quadratmetern wachsen etwa 330 Rosensträucher, Hochstämmchen und Kletterrosen. Dazu gibt es einen Seerosenteich mit Bachlauf, besondere Nadelbäume und viel Lavendel.

Am 28. Juni öffnet in Ludwigshafen-Oggersheim (Melm) der Garten von Christian Brückmann in der Wilhelm-Vorholz-Straße. Sein „etwas anderer Reihenhausgarten“ kommt ohne Rasen aus und setzt stattdessen auf Stauden, Obst, Gemüse, Kräuter, Teich, Terrasse und einen bepflanzten Vorgarten, der sich bewusst von den Schotterflächen der Umgebung abhebt.

Hinweis für Besucher

Da es trotz sorgfältiger Planung kurzfristig zu Änderungen kommen kann, empfiehlt der Verband, die aktuelle Teilnehmerliste kurz vor dem Termin auf der Verbandswebseite unter gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz herunterzuladen.