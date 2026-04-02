Über 10.000 Blumenzwiebeln wurden im vergangenen Herbst im neugestalteten Garten der protestantischen Kirche Limburgerhof gepflanzt. Jetzt blühen gefühlt alle Tulpen, Narzissen, Traubenhyazinthen zur gleichen Zeit. „Es ist noch schöner geworden, als wir uns das vorgestellt haben“, meint Planer Joachim Hegmann, der die Neuanlage des Gartens im Anschluss an die Kirchenrenovierung ehrenamtlich geplant und mit zehn weiteren ehrenamtlichen Helfern die Blumen gesetzt hat. Zurücklehnen kann sich das Gartenteam nicht. In den kommenden Tagen treffen noch einige Hundert Sommerblumen ein, die gepflanzt werden wollen – Lilien, Dahlien, Montbretien. „Ab und an läuft uns auch noch eine tolle Pflanze beim Besuch in einer Staudengärtnerei über den Weg. Die Flammenblume ,Kirchenfürst’ musste einfach noch in den Kirchgarten wandern“, erklärt Hegmann. Am 14. Juni, am Tag der offenen Gärten in Rheinland-Pfalz, wird es auch im Kirchgarten ab 11 Uhr Führungen geben. Der Garten wird in Limburgerhof gut angenommen. Viele Passanten verweilen kurz und bestaunen die unzähligen gelben, roten und blauen Frühlingsblüten. Wer Lust hat, das Gartenteam zu unterstützen und mehr über Stauden und Gartengestaltung zu erfahren, kann sich bei Joachim Hegmann melden unter Telefon 06236 9352507, E-Mail an info@gartengestaltung-hegmann.de.