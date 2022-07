Die Sparkasse Vorderpfalz übernimmt die Servicegebühr, wenn ein Kunde wegen eines defekten Geldautomaten auf ein anderes Kreditinstitut ausweichen muss.

Darauf hat sie auch den Sohn einer betagten Kundin aus Ruchheim hingewiesen, die tagelang vergeblich versucht hatte, in der Filiale an Bargeld zu kommen. Dabei war der Seniorin auch nicht mit dem Hinweis geholfen, auf einen Automaten in Maxdorf oder Oggersheim auszuweichen. Der Mann wunderte sich, dass für den Fall einer solchen Störung keine Vereinbarung mit einer anderen Bank getroffen werden kann. Zumal die Kontoführungsgebühr, die diesen Service mit umfasst, weiterhin in voller Höhe erhoben werde.

Diese Regelung existiert, teilte ein Sprecher der Sparkasse Vorderpfalz auf Anfrage mit. Wer den nächstgelegenen Geldautomaten eines anderen Kreditinstituts nutzt, bleibt auf der Verarbeitungsgebühr nicht sitzen. „Im Rahmen unserer Servicegarantien erstatten wir dann die angefallenen Gebühren.“

75 Automaten im Geschäftsbereich

Allerdings war dieses Angebot für die Kunden in Ruchheim nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Die standen tagelang vor der defekten Maschine. Dort seien mehrere Störungen zusammengekommen, mittlerweile werde aber wieder Bargeld ausgeworfen, informierte der Sprecher. Die Betriebsbereitschaft der 75 Geräte im Geschäftsgebiet liege im Schnitt bei über 97 Prozent.

Das war allerdings ein schwacher Trost für die Kunden in Ruchheim, erst recht für diejenigen, die wenig mobil sind und nicht auf Online-Banking ausweichen können. Denen rät der Sparkassen-Sprecher, in solchen Notfällen direkt den persönlichen Berater zu kontaktieren. „Dieser wird gemeinsam mit dem Kunden eine zufriedenstellende Lösung finden“, versicherte er.