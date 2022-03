Die Sparkasse Vorderpfalz steht wegen der europäischen Geldpolitik weiter unter Druck: Das Geschäft wächst, aber der Ertrag schrumpft. Die Sparkassenführung hat die Bilanz für 2021 vorgelegt. Die Vorstände zeigten sich mit der Geschäftsentwicklung zufrieden und sprachen von einem „soliden Ergebnis“.

Trotz Pandemie und niedriger Zinsen gab es Zuwächse im Wertpapiergeschäft (um 11,6 Prozent auf über 2 Milliarden Euro), bei der Vergabe von Krediten an Privatkunden (um 5,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro) und einen Zuwachs bei den Spareinlagen um 4,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro). Die Bilanzsumme stieg um 1,8 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, wie die Sparkasse weiter mitteilt.

Das klingt beeindruckend, doch der Langzeitvergleich zeigt, dass der „Kuchen“ kleiner wird: Als die Kreditinstitute aus Ludwigshafen, Schifferstadt, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis Mitte 2013 zur Sparkasse Vorderpfalz fusionierten, lag die Bilanzsumme noch bei 6 Milliarden Euro. Die Gewinne sind geschrumpft.

Zinsertrag schrumpft

Dies liegt vor allem an der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Zins praktisch abgeschafft hat. Daher lässt sich mit dem klassischen Sparkassen-Geschäftsmodell – das Geld von Sparern anzulegen und Hausbau zu finanzieren – weniger verdienen. Diese Entwicklung lässt sich am Zinsertrag – der wichtigsten Einnahmequelle der Sparkasse – ablesen, der seit Jahren schrumpft. „Der konstante Rückgang zeigt das Dilemma: Wir können zwar erfreulicherweise unser Geschäft mit Kunden stetig ausbauen, aber die Erträge lassen sich nicht in gleichem Maße steigern“, sagt Sparkassenchef Thomas Traue. Der Zinsertrag sank 2021 auf 92,1 Millionen Euro (ein Minus von 8,4 Prozent).

Die Sparkasse hat schon länger mit einem Sparkurs reagiert, die Mitarbeiterzahl und das Filialnetz werden reduziert. Die Personalkosten sind im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf 55,4 Millionen Euro gesunken. Die Ausgaben für Sachkosten sind durch Umbauarbeiten im vergangenen Jahr gestiegen (um 10,3 Prozent auf 38 Millionen Euro). Unterm Strich verdient die Sparkasse aber weiter Geld: Der Jahresüberschuss ist mit 3,8 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau (2020: 4 Millionen) und fließt in das Eigenkapital der Sparkasse. Traue betont: „Dies ist die Basis, um mehr Kredite an unsere Kunden vergeben zu können“. Das Kernkapital erhöhte sich auf rund 552 Millionen Euro. Damit erfüllt die Sparkasse alle Anforderungen, die regeln, in welchem Umfang die Bank Risiken durch bankeigenes Kernkapital abdecken muss.

Boom bei Immobilien

Die Pandemie hat die Nachfrage nach Immobilien und Krediten erhöht. Privatkunden haben sich insgesamt knapp 2,4 Milliarden Euro bei der Sparkasse geliehen (plus 5,6 Prozent). Kredite an Geschäftskunden stiegen um 2,1 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. „Wir haben erneut von der guten Entwicklung im Bereich des privaten Wohnungsbaus profitiert“, berichtet Vorstandsmitglied Ulli Sauer.

In Krisenzeiten wird gespart: Die Kundeneinlagen wuchsen auf 4,7 Milliarden Euro (plus 4,1 Prozent). Da sich klassische Sparanlagen mangels Verzinsung kaum noch rentieren, suchen die Kunden nach Alternativen und investieren in Wertpapiere und Investmentfonds. Über 2 Milliarden Euro sind dort angelegt (plus 11,6 Prozent). Zur Freude von Oliver Kolb, im Vorstand verantwortlich fürs Privatkundengeschäft: „Wir halten diese Entwicklung für absolut richtig. Wertpapiere sind gerade mittel- bis langfristig ein unerlässlicher Baustein in der Vermögensbildung und bei der Altersvorsorge.“ Und auch die Sparkasse verdient damit Geld: Der Provisionsüberschuss stieg um 7,7 Prozent auf knapp 36 Millionen Euro.

Online-Banking nachgefragt

Gefragt ist auch das Online-Banking. Mit über 7,4 Millionen Besuchern und über 48 Millionen Zugriffen im Jahr ist das Internetangebot die meistfrequentierte Filiale der Sparkasse. Über 87.000 Privat- (plus 7,9 Prozent) und rund 10.950 Geschäftsgirokonten (plus 2,4 Prozent) sind bereits für das Onlinebanking freigeschaltet, 46.355 Nutzer (plus 23 Prozent) erledigen ihre Bankgeschäfte mobil über die Sparkassen-App. Offenbar hat auch die Corona-Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben.

Die Sparkasse unterstreicht auch, dass sie eine wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl leiste: So wurden im vergangenen Jahr mit rund 900.000 Euro 641 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis unterstützt.

Angesichts des Ukraine-Krieges sind die Aussichten für dieses Geschäftsjahr durchwachsen. Die Wirtschaftssanktionen werden die Märkte beeinflussen. Klar ist aber auch, dass die Zinsen angehoben werden. Sparkassenchef Traue blickt daher „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft.