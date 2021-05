Der neu gewählte Personalrat der Sparkasse Vorderpfalz hat Mireille Palestini (48) nach Angaben des Instituts zur Vorsitzenden gewählt.

Die Sparkassenfachwirtin engagiert sich bereits seit acht Jahren im Personalrat der mit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro und 47 Standorten in der Region größten Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Palestini folgt auf Pia Barth, die nicht mehr kandidierte. Stellvertreter Palestinis sind Klaus Fritzmann und Jennifer Dissinger. Die hohe Wahlbeteiligung von 69 Prozent mache deutlich, dass die 890 Mitarbeiter auch für die Zukunft auf eine starke und konsequente Interessenvertretung setzen, heißt es in der Mitteilung. Die Sparkasse Vorderpfalz entstand im Januar 2013 aus der Fusion der Sparkasse Vorderpfalz Ludwigshafen/Schifferstadt mit der Kreissparkasse Rhein-Pfalz und der Kreis- und Stadtsparkasse Speyer. Nach der Fusion hatte die Sparkasse Vorderpfalz noch 1133 Beschäftigte, 62 Standorte und sechs Vorstandsposten (inzwischen drei). Das Corona-Jahr 2020 habe die Sparkasse im Geschäftsgebiet „erstaunlich robust“ überstanden.