Die neue Rikscha des CDU-Altenhilfevereins ist ein Hingucker auf dem Wochenmarkt. Sie ist Zeichen einer Neuausrichtung des Vereins, der bald auch anders heißt.

Die ersten beiden Wochenmarktbesucher nehmen Platz in der Rikscha, Alfred Mugrauer schließt den Sicherheitsbügel und den Gurt, tritt in die Pedale und los geht die Fahrt. „Es fährt sich ganz leicht, es ist ein E-Bike“, versichert Mugrauer. Er ist einer der aktuell sieben Fahrer des CDU-Altenhilfevereins – fünf Männer und zwei Frauen fahren das besondere Gefährt. Heute dreht er nur eine kleine Runde durch das Flüsseviertel und das Neubaugebiet, denn möglichst viele Wochenmarktbesucher sollen die Gelegenheit bekommen, die Rikscha kennenzulernen.

Vorgestellt wurde sie bereits beim Neujahrsempfang der Gemeinde und nun, da die Tage wieder wärmer sind und die Heizkissen und die Wärmedecke für das Gefährt geliefert wurden, haben die ehrenamtlichen Fahrer des Vereins begonnen, mit den Besucherinnen und Besuchern der Tagespflege am Mühlweg und des Café Vergissmeinnicht der ökumenischen Sozialstation Rhein-Pfalz-Ost Fahrrad-Ausflüge zu machen. „Dann sind wir rund eine Stunde unterwegs“, erklärt Mugrauer. Bei der Route werden die Wünsche der Fahrgäste berücksichtigt.

Manche möchten bei ihrem Wohnhaus vorbeifahren, andere freuen sich über die blühenden Vorgärten der Neubaugebiete. Bei schönem Wetter, wenn es richtig trocken ist, ist auch eine Tour durch den Wald möglich. Die Fahrer sind recht flexibel und nicht festgelegt auf einen bestimmten Wochentag. „Jeder Fahrer hat seine Zeiten, die er selbst wählt und in unseren Rikscha-Kalender einträgt“, erzählt Monika Werra. Sie ist seit über einem Jahr Vorsitzende des Vereins und erklärt, was es mit dem Rikscha-Fahren auf sich hat.

Neue Ideen, neuer Name

„Das lag einfach in der Luft“, sagt sie. Ihre Vereinskollegen Monika Haber und Andreas Buschbacher hatten Rikschafahrten für Senioren in anderen Orten schon erlebt und fanden es eine gute Idee für Limburgerhof. Damit könne man nicht nur den Senioren eine Freude machen, sondern auch den Verein wiederbeleben. Der CDU-Altenhilfeverein war nämlich vor über 50 Jahren gegründet worden, gut 30 Jahre von der heute 91-jährigen Maria Haas geleitet worden und viele Jahre sehr aktiv.

„Es gab Seniorenausflüge, Seniorennachmittage, Feiern im Seniorenheim und einen Blumengruß im Frühjahr für alle Senioren. Der Verein hatte damals fast 300 Mitglieder“, erzählt Werra. „Wir haben auch größere Spenden gemacht, zum Beispiel Parkbänke auf dem Friedhof oder Außensitze an der Tagespflege“, ergänzt ihr Vereinskollege Buschbacher. Das sei aber nach und nach eingeschlafen. Zuletzt blieben noch die Veranstaltungen im Caritas-Altenzentrum St. Bonifatius. Doch mit dessen Schließung fielen auch die weg.

Eine Zeit lang sah es so aus, als ob der Verein nicht mehr weiterbestehen könnte, weil sich kein neuer Vorstand finden wollte und zuletzt nur noch etwa 25 Mitglieder übrig blieben. Dann hat sich Monika Werra bereit erklärt, Vorsitzende des neu gebildeten Vereinsvorstands zu werden, mit dem Ziel, den Verein wiederzubeleben und neu auszurichten. Es sollte nicht mehr nur um Altenhilfe gehen, so wie es der bisherige Name sagt, sondern darum, möglichst viele Menschen zu motivieren, Senioren zu helfen und wieder mehr Veranstaltungen für diese Zielgruppe anzubieten. Die Satzungsänderung habe das Finanzamt schon genehmigt, erklärt Werra. Wenn die Mitglieder nun bei der nächsten Mitgliederversammlung zustimmen, heißt der Verein dann: „Aktiv im Alter für Menschen in Limburgerhof e.V.“

Rikscha-Fahrer gesucht

Der Name CDU taucht nicht mehr im Verein auf, aber die Parteizugehörigkeit habe auch bisher überhaupt keine Rolle gespielt, erklärt Werra. Inzwischen ist das Vereinsleben wieder ein bisschen angelaufen. Einmal im Monat gibt es einen Spielenachmittag, Vereinsmitglieder und Senioren aus dem Ort treffen sich zum Frühstück oder Café. Um diese Veranstaltungen öfter anbieten zu können, bräuchte der Verein aber weitere Menschen, die sich engagieren. Auch für die Rikscha, das neueste Projekt, wären weitere Fahrer willkommen.

Die Fahrten mit der Rikscha sind für die Senioren kostenlos. „Man kann die Rikscha aber auch mieten, zum Beispiel für Geburtstagsfeiern“, sagt Mugrauer. „Wir sind auch schon für eine Hochzeit gebucht“, ergänzt Monika Werra. „Da erwarten wir dann aber eine Spende.“ Wer die Rikscha dieses Mal verpasst hat, hat auch in den nächsten Wochen donnerstags auf dem Wochenmarkt immer wieder die Gelegenheit, dieses Angebot des Vereins näher kennenzulernen.

Kontakt

Rikscha Limburgerhof – Telefon: 0176 62652392