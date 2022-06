Großer Andrang auf dem Pfalzfest vor der Eberthalle: „Der Start war hervorragend!“, sagt Schausteller Andreas Göbel. „Wir hatten für den Abbau in Worms und den Aufbau hier in Ludwigshafen nur drei Tage“, erklärt er. Klar, dass es da zum Auftakt noch an Kleinigkeiten fehlt. Die Besucher bekommen davon aber kaum etwas mit. Die meisten sind viel zu beschäftigt damit, am Donnerstagnachmittag die erste halbe Stunde mit Freifahrten auszunutzen. „Papa, ich weiß jetzt, wo der Breakdancer steht“, ruft ein Steppke seinem Vater zu, kaum dass er aus der Riesenrutsche wieder auf dem Boden gelandet ist. „Wir haben so viele Fahrgeschäfte wie noch nie zuvor“, betont Göbel stolz. „Es ist wirklich für jeden etwas dabei“, meint Familienvater Sven Oechsler, bevor er von seinem Sohn wieder weitergezogen wird. Offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich ist am Freitag ab 18 Uhr im Festdorf unterhalb des Riesenrads, das mit seinen 45 Metern Höhe nicht zu übersehen ist.