Bei bestem Feiertagswetter startet am 16. Juni die Premiere des Pfalzfests auf dem Vorgelände der Eberthalle. Zum Auftakt laden sämtliche Fahrgeschäfte auf dem Festplatz von 14 bis 14.30 Uhr zu Freifahrten ein. Zum musikalischen Warm Up lädt DJ Danny Malle ab 16 Uhr im Bier- und Weindorf ein.

Am Freitag, 17. Juni, 18 Uhr, wird das Pfalzfest nach weiteren Angaben der ausrichtenden Marketinggesellschaft Lukom am Riesenrad mit dem Fassbieranstich durch den Beigeordneten Andreas Schwarz (SPD) offiziell eröffnet. In großer Besetzung erfahrener Profi-Musiker liefert die Cover-Band Brass Machine ab 19.30 Uhr im Bier- und Weindorf den Soundtrack für diesen sommerlichen Abend. Um 22.30 Uhr erleuchtet das Eröffnungsfeuerwerk den nächtlichen Himmel über dem Festplatz. Zum Pfälzer Abend lädt das Bier- und Weindorf am Samstag, 18. Juni, ein. Für das passend authentisch pfälzische Musikprogramm sorgt die Kultband Anonyme Giddarischde ab 19 Uhr. Den Tag der Pfälzer am Sonntag bespielt ganztägig DJ Danny Malle. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Das Pfalzfest endet am 26. Juni und hat täglich geöffnet: von Montag bis Donnerstag, jeweils von 14 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 24 Uhr und an Sonntagen von 13 bis 22 Uhr. Das Pfalzfest ersetzt das Parkfest.