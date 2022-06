Ganz im Wortsinn ein Höhepunkt: Auf dem Pfalzfest Ludwigshafen vom 16. bis 26. Juni wird sich auf dem Festgelände am Ebertpark das Riesenrad „Grand Soleil“ drehen. Das Flaggschiff des Wormser Schaustellerbetriebs Göbel beeindrucke mit 48 Metern Höhe. Es transportiere seine Fahrgäste in 36 geräumigen geschlossenen Gondeln und gelte damit als das größte Riesenrad, das jemals auf dem Festplatz im Ebertpark aufgebaut wurde, berichtet die Marketinggesellschaft Lukom als Mitveranstalter. Am Tag locke ein fantastischer Blick über den Park und die Stadt. In den Abendstunden werde das Riesenrad von Weitem zu sehen sein, denn es leuchteten 30.000 LED-Birnen. Veranstalter des Pfalzfests ist neben der Lukom der Schaustellerbetrieb Göbel. Das Pfalzfest ersetzt das Parkfest.