Der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne), weist Sertac Bilgins Vorwurf (CDU) zurück, wonach er nicht die Probleme aller Bürger im Blick habe.

Der Altriper Armin Grau, der für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal ein Bundestagsmandat hat, reagiert damit auf eine Stellungnahme von Sertac Bilgin. Der CDU-Politiker hatte sich in dieser kritisch zu Graus Forderungen geäußert, Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung mitzuversichern und die Arbeitsbedingungen öfter zu kontrollieren. Der Dannstadter Sertac Bilgin (44) warf Grau vor, die Sorgen der eigenen Bevölkerung in seinem Wahlkreis aus dem Blick verloren zu haben und politische Prioritäten falsch zu setzen, denn Landwirtschaft und Mittelstand bräuchten nicht noch mehr Regularien.

„Die Kritik von Sertac Bilgin ist irritierend. Er selbst stellt ja außer Frage, dass Saisonarbeitskräfte faire Arbeitsbedingungen verdienen. Deshalb muss es richtig sein, auf Probleme in diesem Bereich hinzuweisen“, kontert Armin Grau nun. Er empfiehlt Bilgin, „mehr Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln, die hier arbeiten, aber aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit schlechter abgesichert sind“. Als Arzt, Gesundheits- und Rentenpolitiker habe Grau sehr wohl die Sorgen und die Versorgung aller Menschen im Land im Blick – auch jenen in seinem Wahlkreis. „Daher ist es grob irreführend, mir vorzuwerfen, dass ich mich nicht um den ,Rentner in Frankenthal’ kümmern würde“, argumentiert Grau.

Bilgin hatte Grau zudem aufgefordert, direkt mit den Menschen im Wahlkreis zu sprechen und sich ihre Sorgen anzuhören. Grau weist darauf hin, dass er dazu in seinen Sprechstunden Gelegenheit habe. Zudem sei er regelmäßig im Wahlkreis unterwegs, besuche Schulen und Betriebe. „Die Einladung von Sertac Bilgin nehme ich an und begleite ihn gern bei einem Termin im Wahlkreis.“