Armin Grau, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/ Frankenthal und Sprecher für Arbeit und Soziales der Grünen, kritisiert unzureichende Kontrollen und eine mangelnde Absicherung von Saisonarbeitskräften in Rheinland-Pfalz. „Saisonarbeitskräfte leisten enorm wichtige Dienste für unsere Landwirtschaft und unsere Ernährung. Diese Leistung sollten wir stärker wertschätzen“, teilt der 66-jährige Altriper in einer Presseerklärung mit. Gleichzeitig bemängelt er, dass die Bundesregierung keine Auskunft darüber geben könne, wie häufig Saisonkräfte trotz Versicherung keinen Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten.

Rheinland-Pfalz gehöre zu den Hochburgen für Saisonarbeit in der Landwirtschaft: „Im Jahr 2024 waren 16.317 ausländische Kräfte in der Landwirtschaft beschäftigt“, erläutert Grau. Nur Nordrhein-Westfalen beschäftige mehr Erntehelfer. „Rund drei Viertel der Arbeitskräfte kamen aus Rumänien, über 20 Prozent aus Polen. Die meisten Saisonarbeitskräfte werden in Rheinland-Pfalz im Gemüseanbau sowie im Anbau von Wein- und Tafeltrauben beschäftigt“, teilt Grau mit. Zugleich fänden nach Angaben der Bundesregierung allerdings deutlich weniger Kontrollen statt, als der Anteil der Beschäftigten nahelege. „Obwohl in Rheinland-Pfalz über 20 Prozent der Saisonarbeitskräfte in Deutschland beschäftigt sind, finden hier nach Angaben der Bundesregierung nur rund sieben Prozent der Begehungen statt“, moniert Grau.

Als Arzt habe er erleben müssen, dass gängige Gruppenversicherungen wichtige Behandlungen häufig nicht abdeckten – etwa eine Reha nach einem Schlaganfall. Der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen fordert deshalb, Saisonarbeitskräfte künftig in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern. Einige Landwirte übernähmen dies bereits freiwillig.