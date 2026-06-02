Statt die nächste Forderung nach staatlichen Leistungen zu stellen, sollte der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) die Interessen und Probleme der Menschen im eigenen Land im Blick haben. Mit diesen Worten reagiert Sertac Bilgin (CDU) auf Graus Forderung, Saisonarbeitskräfte in der gesetzlichen Krankenversicherung mitzuversichern und ihre Arbeitsbedingungen öfter zu kontrollieren.

Der Dannstadter Sertac Bilgin ist Dialogbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz. Bezugnehmend auf Graus Forderungen fragt er sich, ob der Altriper Politiker Armin Grau (66) überhaupt noch wisse, von wem er gewählt worden sei. Bilgin stellte es außer Frage, dass Saisonarbeitskräfte faire Arbeitsbedingungen verdienen. „Aber wer sich ausschließlich mit den Problemen anderer beschäftigt und die Sorgen der eigenen Bevölkerung aus dem Blick verliert, setzt politische Prioritäten falsch“, kritisiert er. Als gewähltes Bundestagsmitglied solle Grau sich vielmehr um Interessen der Menschen im eigenen Land kümmern, wie die des Rentners in Frankenthal, der Familie in Ludwigshafen oder des Landwirts im Rhein-Pfalz-Kreis. „Unsere Landwirtschaft braucht keine weiteren Belastungen; unsere Betriebe brauchen keine neuen Vorschriften“, sagt Bilgin und fordert von Grau, den Menschen vor Ort mehr zuzuhören.

Er lädt Grau ein, gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb oder mittelständischen Arbeitgeber im Wahlkreis zu besuchen. „Nicht für ein Pressefoto, sondern um aus erster Hand zu hören, was die tatsächlichen Sorgen der Menschen sind“, erklärt Bilgin. Gute Politik beginnt seiner Meinung nach nicht mit Pressemitteilungen, sondern mit der Realität vor Ort.

Sertac Bilgin (44) hat bei der Bundestagswahl 2025 die meisten Stimmen im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal gewonnen. Aufgrund des neuen Wahlrechts erhielt er das Direktmandat für den Bundestag nicht. Dieses ging für den Wahlkreis an den Grünen-Politiker Armin Grau.