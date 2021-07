Die Corona-Inzidenzzahl in Ludwigshafen steigt weiter. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch 23,2 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Am Vortag lag der Wert noch bei 19,7. Den Angaben zufolge gibt es 71 akute Fälle im Stadtgebiet. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Inzidenzwert bei 6,5 (Vortag: 7,8). Unterdessen vermeldet die BASF Fortschritte bei ihrer Impfkampagne gegen Covid-19. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums am 14. April bis einschließlich Freitag, 23. Juli, haben rund 21.800 BASF-Mitarbeiter eine Erstimpfung erhalten. Ende vergangener Woche wurden die letzten Erstimpfungen verabreicht. Wie die Konzern auf Nachfrage weiter mitteilte, wurde mit den Zweitimpfungen Ende Mai begonnen. Bisher haben rund 15.800 Mitarbeiter die zweite Spritze erhalten. Seit dieser Woche werden im BASF-Impfzentrum nur noch Zweitimpfungen verabreicht. Am Standort Ludwigshafen gibt es 38.886 Beschäftigte.

Mehr zum Thema