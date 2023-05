Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat hat den Rathaus-Abriss beschlossen. Damit soll Platz für eine versetzte Stadtstraße geschaffen werden. Dank dieser Verschwenkung könnte die Hochstraße Nord länger stehen bleiben. Dies würde die Verkehrslage entspannen. Die Chancen und Risiken der neuen Idee im Überblick.

Was hat der Stadtrat beschlossen?

In einem Grundsatzbeschluss sind am 21. September die Projekte Rathaus und Hochstraße Nord miteinander verknüpft