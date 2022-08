Die heutigen Nachrichten und Leseempfehlungen aus den Redaktionen Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer:

Kunden hamstern elektrische Heizquellen

Angesichts der drohenden Energiekrise sind Ventilatoren in diesem Sommer eher out, stattdessen stürzen sich die Kunden deutschlandweit bereits auf Heizgeräte. Dies gilt auch für den Bauhaus-Markt im Oggersheimer Gewerbegebiet. Zum Artikel

Im Baumarkt der BASF

Die im Zentrallager der BASF in Frankenthal ankommende Ware ist dank digitaler Technik an jeder Station und jedem Standort zu jeder Zeit auffindbar. Wie das bei rund 16.000 verschiedenen Artikeln genau funktioniert, lesen Sie hier.

Geschichten aus dem Leben eines Friseurs

Sein Salon in Harthausen war mehr als ein Ort, an dem einem die Haare schön gemacht wurden. Zwischen Waschbecken und Friseurstuhl erfuhren die Kunden von Norbert Häußler Neues aus der Region und was er selbst über dies und das dachte. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt er Geschichten aus dem Leben eines Friseurs.

Ratten kommen, Müllabholer nicht

Müll zieht Ratten an. Viel Müll viele Ratten. Ein Ehepaar im Speyerer Süden kann ein Lied davon singen. Ihr Problem: Der Müll in ihrer Straße wird oft nicht abgeholt. Zum Artikel