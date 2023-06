Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1965 kommt der Friseur Norbert Häußler aus Geinsheim nach Harthausen. 2007 legt er Kamm und Schere aus der Hand und vermietet sein Geschäft. Am 31. Juli ist auch damit Schluss. Sein Laden in der Hanhofer Straße steht seitdem leer. Damit endet ein Kapitel Ur-Harthausener Coiffeur-Geschichte.

„Das Geschäft ist immer so gut wie die Leute, die darin arbeiten.“ „Das Friseurhandwerk ändert sich jährlich. Wir waren im Können immer up to date.“