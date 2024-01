Die FDP hat Lisa Hemmer (30) einstimmig als Ortsvorsteherkandidatin sowie zur Spitzenkandidatin der Ortsbeiratsliste für die Kommunalwahlen am 9. Juni in der Südlichen Innenstadt nominiert. Die Fachinformatikerin engagiert sich nach Parteiangaben seit zwei Jahren im Kreisvorstand der FDP als Beisitzerin. Hemmer sei sehr viel in der Stadt unterwegs, ihr besonderes Interesse gelte der Sauberkeit und der Sicherheit. „Frau und Mann muss sich sicher und angstfrei zu jeder Zeit in der Innenstadt bewegen können“, fordert die Kandidatin, die gegen Amtsinhaber Christoph Heller (59, CDU) antritt. Weiterhin liegen der 30-Jährigen die Stadtentwicklung, verbesserte Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Versorgung, Bildung und Verkehr am Herzen. Die konkrete Ausgestaltung des Berliner Platzes müsse dringend geklärt werden. Ebenso müssten Impulse für eine verbesserte Aufenthaltsqualität mit mehr Grün und Verweilzonen gesetzt werden, sagt Hemmer. Die Ortsbeiratsliste wird komplettiert durch Alexander Nass, Ralf Kissel, Eric von Nagel, Doris Bommer, Daniel Sprenger, Robin Kersten und Detlef Bommer.