Ein Jahr ist es her, dass die Gräfenauschule bundesweit in den Schlagzeilen stand: 40 Kinder müssten wohl die erste Klasse wiederholen, hatte Schulleiterin Barbara Mächtle prognostiziert, tatsächlich waren es am Ende 39 Kinder. An der Schule im Ludwigshafener Hemshof, an der rund 98 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben, sind seither durchaus Maßnahmen ergriffen worden – etwa das vom Mainzer Bildungsministerium initiierte Projekt „First-Class“, bei dem Studenten zum Schulstart sechs Wochen lang als Unterstützung in den ersten Klassen eingesetzt wurden. Trotz aller Bemühungen fällt jedoch auch die diesjährige Prognose von Barbara Mächtle ernüchternd aus. „Stand heute erreichen in der ersten Jahrgangsstufe 44 Kinder das Klassenziel nicht“, sagt die Schulleiterin gegenüber der RHEINPFALZ. In den meisten Fällen seien der ausschlaggebende Faktor dafür mangelnde Deutschkenntnisse. Ob tatsächlich alle 44 Kinder die erste Klasse wiederholen werden, hänge unter anderem davon ab, ob die Eltern diesem Vorgehen zustimmen.