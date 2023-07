Insgesamt 39 Kinder müssen in diesem Jahr an der Gräfenauschule die erste Klasse wiederholen – und damit nur eines weniger, als Schulleiterin Barbara Mächtle Anfang April in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ prognostiziert hatte. „Dieses eine Kind ist inzwischen weggezogen“, erklärt die Schulleiterin, die seitens der Politik nach wie vor den „großen Plan“ bei der Bekämpfung der Probleme vermisst, mit denen die im Hemshof liegende Schule konfrontiert ist. So hätten zum Beispiel etliche Schüler bei der Einschulung keine ausreichenden Deutschkenntnisse. In den ersten sechs Wochen des neuen Schuljahres sollen jetzt Studierende in den ersten Klassen der Gräfenauschule mitarbeiten, wie Mächtle mitteilt. Gefordert hatten die Ludwigshafener Grundschulen in einem offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) jedoch deutlich mehr, nämlich „eine kontinuierliche Doppelbesetzung in den Eingangsklassen“ ab dem Schuljahr 2023/24.